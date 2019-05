Nuovi prefetti per Vibo Valentia e Reggio Calabria: arrivano Francesca Ferrandino e Massimo Mariani

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, nell’ambito del movimento di prefetti, ha nominato la dottoressa Francesca Ferrandino nuovo prefetto della Provincia di Vibo Valentia. Ferrandino manterrà le funzioni di prefetto di Catanzaro.

Inoltre, il dottor Massimo Mariani “da Foggia, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia, assume le funzioni di prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando. Sostituirà Michele Di Bari che assumerà le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”.

Il Consiglio dei Ministri, sempre su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, tenuto conto che, “all’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Palizzi, a norma dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi”.