Nuovi passi per l’Asd “San Bruno”: il 4 luglio l’affiliazione con il Perugia e i provini per i giovani talenti

Nuovi passi in avanti per l’Asd “San Bruno”, guidata dal punto di vista tecnico da Michele Zaffino.



Mentre è in corso di svolgimento del campus estivo “Soccer camp” rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, si preparano importanti attività sportive.

Gli esperti del Perugia Calcio (il dg Mauro Lucarini ed il rappresentante del Settore Football scout management per la Calabria Marco Barci) giungeranno nella città della Certosa il 4 luglio per sottoscrivere l’affiliazione e indicativamente alle ore 16 presso lo stadio “La Quercia” provvederanno ad effettuare dei provini per la selezione di giovanissimi talenti. All’evento prenderà parte anche il dirigente della Vigor Lamezia Enrico Liotta, che già in passato ha avuto modo di apprezzare le qualità di Zaffino.

L’Asd “San Bruno” punta dunque a radicarsi e a formare validi calciatori del domani.