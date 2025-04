Nuovi ospedali, Ferro: “L’affidamento del monitoraggio sulle infiltrazioni alla Struttura guidata da Canaparo ha grande valore strategico”

“L’affidamento alla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno del compito di monitorare e prevenire possibili infiltrazioni criminali nella realizzazione dei nuovi ospedali calabresi è una decisione di grande valore strategico, che conferma l’efficacia e l’autorevolezza di uno strumento operativo centrale nella tutela della legalità e della trasparenza nelle opere pubbliche”.

È quanto afferma il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, dopo la firma dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che dispone l’affidamento alla Struttura guidata dal prefetto Paolo Canaparo delle attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture legati alla costruzione dei nuovi ospedali in Calabria.

“Ringrazio il presidente della Regione Roberto Occhiuto – prosegue il sottosegretario Ferro – per aver voluto fortemente questo presidio di legalità, chiedendo l’estensione delle funzioni della Struttura anche agli interventi emergenziali in sanità. La collaborazione istituzionale è l’arma più forte contro chi pensa di potersi insinuare nelle maglie delle emergenze per fare affari illeciti”.

Il sottosegretario Ferro sottolinea infine che “la Struttura per la prevenzione antimafia, operando in stretto raccordo con le Prefetture, continuerà ad assicurare il massimo livello di controllo su ogni fase degli appalti, tutelando un investimento cruciale per il futuro della sanità calabrese”.