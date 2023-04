Nuovi investimenti per l’Asd “San Bruno”: nuove sfide per la scuola calcio serrese

Nuovi investimenti in termini di mezzi, risorse umane ed organizzative per l’Asd “San Bruno”. La scuola calcio guidata dal mister Michele Zaffino si prepara infatti alla tre giorni (5-6-7 giugno) che avrà luogo presso lo stadio “La Quercia” e che vedrà coinvolte diverse decine di ragazzi. Lo stage avrà la funzione di far crescere dal punto di vista tecnico, tattico, atletico e sociale gli aspiranti calciatori e nello stesso tempo si tradurrà in un affascinante scouting. All’evento saranno presenti anche gli allenatori Antonio Criniti e Massimiliano Cappioli, che daranno preziosi consigli per migliorare le prestazioni. Inoltre, la categoria 2008/2009, il 18 giugno sarà impegnata nella sfida con il Soverato. Intanto, la società ha provveduto ad acquistare un grazioso furgone che servirà per rendere più agevoli gli spostamenti. L’Asd “San Bruno” punta infatti a rendere sempre migliori i servizi offerti diventando un punto di riferimento per lo sport del territorio.