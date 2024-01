Nuovi incontri istituzionali per il Console onorario del Regno del Marocco in Calabria

Domenico Naccari, dopo gli incontri avuti con il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, prosegue i suoi rapporti istituzionali in Calabria. Nella giornata odierna, dopo aver manifestato alla comunità marocchina le proprie condoglianze per la perdita dell’imam di Rizziconi, Khalid Maarouf, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, il console si è recato presso il Comune di Palmi dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Ranuccio, il presidente del Consiglio comunale Francesco Cardone e la Giunta. Nel corso del colloquio si sono trattati diversi temi: in primo luogo la numerosa presenza nella piana di Gioia Tauro di cittadini di origine marocchina che si sono distinti per operosità e rispetto delle regole. Il primo cittadino ha manifestato la propria disponibilità a sostenere il console, originario di Palmi, nella propria attività istituzionale. Successivamente Naccari si è recato presso il Tribunale dove, accompagnato da Giuseppe Saletta, consigliere dell’ordine degli avvocati, è stato ricevuto dal presidente del Tribunale, Concettina Epifanio, e dal procuratore capo di Palmi Emanuele Crescenti. Questi ulteriori incontri del console con le autorità locali rientrano negli obiettivi del Regno del Marocco in Italia di intensificare le proprie relazioni diplomatiche e la propria presenza sul territorio per sostenere la propria comunità e rafforzare i legami storici tra i due Stati.