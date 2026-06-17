Nuovi finanziamenti per il Parco delle Serre: interventi per biodiversità, ambiente e tutela del territorio

Il Parco naturale regionale delle Serre rafforza la propria azione di tutela ambientale e valorizzazione del territorio grazie a nuovi finanziamenti concessi dalla Regione Calabria per la realizzazione di interventi strategici in materia di biodiversità, conservazione della fauna selvatica, bonifica ambientale e salvaguardia della Rete Natura 2000.

In particolare, l’Ente Parco ha ottenuto il finanziamento di due nuovi progetti, per un importo complessivo pari a 300.000 euro, destinati a interventi di particolare rilevanza ambientale:

“Reintroduzione di Emys orbicularis nel Lago Angitola” (importo di 170.000 euro): finalizzato alla tutela e alla reintroduzione della testuggine palustre europea, specie di grande valore conservazionistico;

“Censimento e bonifica dei siti della Rete Natura 2000” (importo di 130.000 euro): destinato alla ricognizione, al monitoraggio e alla bonifica di aree interessate da criticità ambientali e presenza di rifiuti.

Questi nuovi interventi si aggiungono agli ulteriori finanziamenti già ottenuti dall’Ente Parco, tra cui 250.000 euro per attività connesse ai siti della Rete Natura 2000 e 140.000 euro per il rafforzamento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie. Nel complesso, il Parco delle Serre potrà contare su risorse pari a 690.000 euro, confermando una fase di rilancio e di rafforzamento della propria capacità progettuale e operativa.

“Si tratta di un risultato importante per il Parco naturale regionale delle Serre e per l’intero territorio — dichiara il commissario straordinario, Francesco Costantino —. Questi finanziamenti consentiranno di realizzare interventi concreti per la tutela della biodiversità, la conservazione delle specie, la bonifica ambientale e la valorizzazione dei siti naturalistici. Ringrazio la Regione Calabria per l’attenzione dimostrata verso il nostro Ente e verso le aree protette calabresi, e rivolgo un ringraziamento particolare all’Assessore all’Ambiente Antonio Montuoro per il costante sostegno e la sensibilità istituzionale dimostrata nei confronti delle nostre istanze e della tutela del patrimonio naturale”.

Il commissario straordinario ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento alla struttura amministrativa e tecnica interna dell’Ente Parco, che ha contribuito con impegno e professionalità alla predisposizione delle proposte progettuali e al raggiungimento di questi importanti risultati.

“Il Parco delle Serre — conclude Costantino — è chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella tutela dell’ambiente, nella conservazione della biodiversità e nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile. Le risorse ottenute rappresentano un’opportunità concreta per trasformare la programmazione in interventi visibili, utili e duraturi per il territorio”.