Nuovi collegamenti di Nardodipace con la costa jonica, Loielo: “Attenuato lo stato di isolamento”

“Siamo riusciti finalmente ad attenuare il grave stato di isolamento del Comune di Nardodipace dovuto alla particolare posizione geografica dei centri abitati del territorio ed alle vie di collegamento diventate oramai impercorribili mediante una oculata rimodulazione del programma d’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale urbano su strada eseguito mediante utilizzo di autobus, sopprimendo tratte e linee oramai inutili perché sostanzialmente prive di passeggeri ed istituendo nuove tratte in grado di soddisfare le istanze ed i fabbisogni dell’utenza”. Il sindaco di Nardodipace Romano Loielo mostra soddisfazione per aver centrato un importante obiettivo per la comunità anche attraverso un processo di razionalizzazione.

“Grazie al proficuo lavoro condotto assieme al Responsabile del Servizio comunale competente, geom. Massimo Procopio, ed ai collaboratori del suo Ufficio, nonché alla fattiva disponibilità dimostrata dal rappresentante legale dell’impresa affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano con autobus, Luigi Franzè, presidente della Soc. Coop. l’Aurora a r.l. – sostiene il primo cittadino – abbiamo infatti dato vita ad un collegamento stabile tra il Comune di Nardodipace e la costa jonica calabrese, prolungando il servizio di trasporto pubblico da Nardodipace sino a Caulonia Marina, così consentendo ad oltre dieci ragazzi del nostro Comune di frequentare quotidianamente le scuole di ogni ordine e grado posizionate nei centri abitati della fascia jonica, con possibilità di fruire in tal modo di servizi scolastici non presenti nell’area delle Serre”. Loielo spiega che il nuovo servizio consentirà, inoltre, “a tutti i cittadini di Nardodipace di raggiungere agevolmente gli scali ferroviari ed aeroportuali più vicini, grazie, appunto, al prolungamento della prima corsa del mattino sino a Caulonia Marina, nonché a chi volesse arrivare a Nardodipace dall’area costiera della provincia di Reggio Calabria utilizzando i mezzi pubblici di poterlo fare in maniera agevole e vantaggiosa”.

Il sindaco rammenta poi che “già oltre dieci anni fa avevamo offerto questo servizio prolungando alcune corse del territorio sino alla fermata del bivio che conduce alla frazione Campoli del Comune di Caulonia in modo da consentire agli studenti ed agli altri passeggeri di prendere la coincidenza col bus della Società Federico che da Caulonia Marina arriva sino alla frazione Campoli e viceversa” precisando che “una recente modifica degli orari della Società Federico aveva reso impossibile ai nostri concittadini di fruire di quella coincidenza, con gravi disagi per i passeggeri, soprattutto per i numerosi studenti di Nardodipace impossibilitati a raggiungere Caulonia Marina e, quindi, gli Istituti Scolastici di Caulonia Marina, di Roccella Jonica e di Siderno”.

Da un punto di vista normativo, “la modifica del programma d’esercizio del servizio TPL di Nardodipace, ed in particolare il prolungamento della corsa per Caulonia Marina, è stato reso possibile dalla previsione della legge regionale n. 23 del 1999 che espressamente riconosce nei servizi di linea urbana su strada anche i collegamenti dei centri urbani ‘con lo scalo ferroviario e/o con l’aeroporto situati anche nel territorio di comuni limitrofi’”.