Nuove soddisfazioni per le allieve della scuola di danza “Sogno Latino”

Si è svolto domenica scorsa al PalaFerraro di Cosenza, il Campionato regionale di Danza sportiva targato Csen Danza. La manifestazione, che ha visto coinvolti centinaia di atleti danzatori provenienti da tutte le provincie della Calabria, è stata organizzata dal coordinatore nazionale Csen Danza, il maestro Giuseppe Tarantino, il quale ha manifestato la sua emozione nel rivedere il palazzetto colmo di ballerini dopo anni di restrizioni.

Alla competizione hanno partecipato anche gli allievi dell’Asd “Sogno Latino”, la scuola di danza di Serra San Bruno e di Fabrizia, che da anni ormai si rende protagonista di questo tipo di eventi, portando a casa diversi titoli.

La scuola, capitanata dalle maestre Ilenia Gullo e Mariafrancesca Montuoro, si è distinta nelle diverse categorie Latin e Freestyle, facendo si che gli allievi conquistassero il podio in quasi tutte le batterie di gara.

Le allieve che hanno partecipato sono:

Under 7 – Sofia Tassone, Chiara Vallelunga, Roberta Ciconte, Sofia Malvaso, Greta Benvenuto, Francesca Maiolo, Mariasole Demasi;

Under 9 – Noemi Zaffino, Giulia Pupo, Sara Calabretta, Greta Siciliano, Fatima Rullo, Viola Campese, Martina Tassone, Asia Tassone, Sharon Umbrello, Noemi Battaglia;

Under 11 – Greta Tedesco, Greta Tassone, Verdiana Montagnese, Mariaelena Rullo, Aurora Tassone, Melissa Ierace;

Under 13 – Vittoria Iacopetta, Evelyn Demasi, Miriam Muzzì, Angelica Padovano, Gaia Ariganello, Asia Sofia Cama;

Under 21 – Cosimo Martino Cosimo, Francesca Simonetta, Chiara Zaffino, Francesca Pia Franzè.

Questi risultati sono il frutto di mesi di duro lavoro svolto in sala, grazie anche al prezioso aiuto dell’assistente alle lezioni Francesca Pia Franzè ed al supporto di professionisti del settore che coadiuvano l’operato delle maestre.

“Ci teniamo a ringraziare tutti i genitori – hanno commentato le maestre Gullo e Montuoro – che da anni credono in noi, seguendo ogni nostra trasferta e sostenendo il lavoro della nostra scuola. Inoltre vorremmo salutare tutti gli allievi che non hanno potuto presenziare a questa ultima competizione. Un caloroso abbraccio a Sabina Maiolo, con la quale collaboriamo per portare la nostra danza anche a Fabrizia. Ma soprattutto un ringraziamento speciale va al vicepresidente Regionale Csen, il maestro Luigi Papaleo, che da anni supporta e vigila professionalmente la crescita della nostra associazione. Il nostro lavoro sarebbe nullo senza il supporto di queste fantastiche persone che arricchiscono tutto attorno a noi”.