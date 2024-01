Nuove sfide per l’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno: cominciano gli scambi culturali degli studenti con la Spagna

Ormai l’internazionalizzazione è considerata una componente fondamentale dell’innovazione scolastica ad ogni livello. Il sistema scolastico italiano mostra il bisogno di aprirsi ad un mondo globale nel quale gli studenti possano acquisire “esperienze internazionali” attraverso la maturazione di competenze linguistiche e di natura trasversale.

Tale necessità è maggiormente avvertita nelle scuole di periferia, che sentono la necessità di “internazionalizzarsi” ovvero integrare le normali prassi didattiche con attività che coinvolgono elementi di rapporto con l’estero.

Di tali considerazioni è ben consapevole il dirigente scolastico Antonino Ceravolo (e tutto il corpo docente) dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, che già a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 ha istituito l’indirizzo linguistico (oggi realtà formativa di eccellenza e ben radicata sul territorio) e a potenziare in tale direzione anche gli altri indirizzi di studio ivi presenti.

Al fine di perseguire questo traguardo, negli anni, si è dato notevole importanza all’insegnamento curriculare ed extracurriculare delle lingue comunitarie (arrivando a istituire corsi di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca), organizzando corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche, incentivando la formazione dei docenti nell’acquisizione delle metodologie CLIL.

Con il corrente anno scolastico, l’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ha avviato anche il percorso dei progetti di mobilità internazionale. Infatti, nel mese di aprile 2024 la scuola aprirà le sue porte ad un gruppo di studentesse e studenti provenienti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Legio VII” di León (Spagna).

Tale iniziativa si inquadra in un progetto più ampio di scambi culturali e partenariati con scuole straniere con il fine di poter dare la possibilità ai propri studenti di entrare in contatto diretto con culture diverse, praticare in maniera attiva le lingue imparate tra i banchi scolastici e maturare il senso di appartenenza alla realtà europea.

L’esperienza che si accinge a vivere l’Istituto “Luigi Einaudi” è ancora più significativa se si pensa che gli studenti spagnoli saranno ospitati da famiglie serresi e avranno modo di immergersi nella vita scolastica ed extrascolastica dei loro coetanei nonché visitare le bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali offerte dal territorio di Serra San Bruno e dintorni.

Per contro, l’iniziativa per gli allievi costituirà una occasione unica e irripetibile per praticare la lingua spagnola nel vivo contatto con i loro coetanei e migliorare le proprie competenze linguistiche, amplificare le competenze relazionali e interpersonali.

L’entusiasmante esperienza culminerà, per gli studenti serresi, nell’anno scolastico 2024/2025 quando restituiranno la visita ai ragazzi spagnoli recandosi a Lèon e faranno esperienza diretta della realtà spagnola.