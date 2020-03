Nuove ordinanze di quarantena obbligatoria a Serra e Fabrizia, s’intensificano i controlli

Sono 4 le nuove ordinanze di quarantena obbligatoria emesse dal commissario di Serra San Bruno, Salvatore Guerra (per un totale di 11), e 2 dal sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio (per un totale di 16) al fine di attuare le misure di contenimento del Coronavirus, secondo le indicazioni governative.

Nel comprensorio delle Serre sono, inoltre, cresciuti in maniera evidente i controlli messi in campo dalle Forze dell’Ordine per far sì che i cittadini escano di casa il meno possibile e solo per motivi di indifferibile necessità.

C’è, infatti, bisogno di tenere alta la guardia per impedire che il Covid-19 sfondi nelle zone montane del Vibonese, dove peraltro il sistema sanitario è alquanto precario.

Le poco rassicuranti notizie giunte dalle realtà settentrionali hanno suscitato un sentimento di paura spingendo molti cittadini ad essere scrupolosi nell’osservare le misure: si tenta di far capire bene la situazione a chi ancora non si è reso conto della portata storica di questa epidemia e dei suoi nefasti effetti.