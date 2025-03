Nuove esperienze per la Medimo: finale del campionato provinciale e allenamenti con i tecnici della Juventus

Segnali di crescita per il settore giovanile dell’Asd Medimo, allenati da mister Nino Di Bella. Cominciano infatti ad essere tante le date sul calendario da cerchiare in rosso: sabato 29 marzo, alle 15.30 nello stadio comunale di Rombiolo, avrà luogo la finale del Campionato provinciale Libertas nella quale la squadra di Dinami affronterà l’Asd Real Limbadi, mentre tra il 16 ed il 18 maggio i piccoli ragazzi saranno impegnati in un’esaltante esperienza allo stadium di Torino. Nello specifico, sono previsti allenamenti a Vinovo con il settore giovanile della compagine bianconera: le sedute saranno gestite dai tecnici della Juventus e della Juventus Academy con la presenza costante di un fisioterapista o di un dottore. Si tratterà di un importante momento formativo dal punto di vista sportivo e umano che consentirà ai ragazzi di crescere ulteriormente e di arricchire il proprio bagaglio tecnico e di vita. La Medimo continua dunque a perseguire l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva basata sulla sana competizione e sul rispetto dell’avversario.