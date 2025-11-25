Nuove autorizzazioni NCC in Calabria, Milia (FI): “Passo strategico per il turismo”

“L’approvazione di 129 nuove autorizzazioni NCC su tutto il territorio regionale, di cui beneficeranno anche gli operatori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è un segnale politico di grande rilevanza: un intervento che risponde finalmente alla crescente domanda di mobilità moderna, efficiente e capillare, in particolare nelle aree a forte vocazione turistica”.

A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, a seguito dell’approvazione, da parte della Regione, come annunciato dall’assessore Gianluca Gallo, delle 129 nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) in tutta la Calabria.

“Come Gruppo consiliare a Reggio Calabria, abbiamo lavorato con determinazione per dotare la città di un nuovo regolamento per Taxi e NCC, proprio per rispondere all’incremento del flusso turistico, specialmente quello legato alle rotte aeree, in forte incremento grazie alla presenza della compagnia Ryanair al Tito Minniti” prosegue Milia.

“È chiaro che l’iniziativa dell’approvazione di nuove autorizzazioni NCC da parte della Regione, grazie allo straordinario lavoro dell’assessore Gallo e della governance regionale – conclude Milia- va ad integrare e potenziare la nostra visione, contribuendo a colmare un gap strutturale nei servizi di accoglienza e trasporto a livello regionale”.