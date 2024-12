Nuove assunzioni e boccata di ossigeno per la finanza locale nella provincia di Vibo Valentia

La Cosfel, per la stabilità finanziaria degli enti locali, presieduta dal Sottosegretario Wanda Ferro, si è riunita presso il Viminale, per la valutazione delle assunzioni e alla rideterminazione delle dotazioni organiche di diverse amministrazioni provinciali e comuni italiani. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole, le istanze dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia e del comune di Rombiolo.

Mentre il comune di Dinami è stato interessato ad un provvedimento di finanza locale, con l’approvazione del piano di estinzione.

“Si tratta – ha spiegato il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba – di interventi importanti che rappresentano una boccata di ossigeno per alcuni enti locali della nostra provincia e che dimostrano la pragmaticità e la grande attenzione per il territorio del governo Meloni e del Viminale, grazie all’impegno del sottosegretario Wanda Ferro, e che consentiranno di rafforzare l’azione amministrativa sui territori”.