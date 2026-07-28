Nuova viabilità Cittadella Universitaria, Minasi (Lega): “Opera strategica frutto dell’impegno per il territorio”

Esprime orgoglio e soddisfazione la senatrice della Lega Tilde Minasi in occasione dell’ufficiale inaugurazione della nuova viabilità a servizio della Cittadella Universitaria di Reggio Calabria, un’infrastruttura dal valore di circa 6 milioni di euro strategica per lo sviluppo dell’Ateneo e la vivibilità della città.

«L’inaugurazione di oggi rappresenta il coronamento di un percorso complesso ma fondamentale, che dimostra come la perseveranza e la capacità di programmazione portino a risultati concreti per la nostra comunità», dichiara la parlamentare leghista. «L’Università Mediterranea è il cuore pulsante della formazione e del futuro dei nostri giovani: garantire un’accessibilità moderna, sicura e all’altezza delle esigenze di studenti, docenti e personale era un obiettivo prioritario per il quale ci siamo spesi senza riserve».

Prosegue la parlamentare leghista: «Rivendico con grande orgoglio il lavoro svolto e il supporto costante garantito in questi anni, volto a valorizzare le risorse pubbliche e ad accelerare i processi trasformativi del nostro territorio. Questo traguardo è la testimonianza tangibile che la sinergia tra enti, guidata da una visione pragmatica, produce frutti straordinari. Un doveroso ringraziamento va al Rettore, Giuseppe Zimbalatti, al Direttore Generale Pietro Foti, al Settore tecnico e a tutte le maestranze e le imprese che hanno profuso energie per giungere a questo taglio del nastro».

L’impegno delle istituzioni guarda tuttavia già ai prossimi traguardi per il definitivo completamento dell’opera.

«Il nostro raggio d’azione non si ferma certo qui», sottolinea Minasi. «Siamo già attivamente al lavoro, attraverso un costante e proficuo confronto promosso con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire gli ultimi passaggi legati alla realizzazione dell’ulteriore breve tratto viario. Un tassello finale indispensabile per perfezionare in modo definitivo l’accesso alla Cittadella e consegnare alla città un sistema viario impeccabile».

«Continuerò a seguire da vicino ogni evoluzione di questo dossier – conclude la senatrice della Lega – con la determinazione di chi ama questa terra e vuole vederla crescere con infrastrutture moderne, servizi efficienti e un’Università sempre più centrale nello sviluppo di Reggio Calabria».