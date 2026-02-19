Nuova settimana in cima alla classifica: Parrini descrive lo spirito Domotek Volley Reggio Calabria

Una nuova settimana in vetta alla classifica, il fiato sul collo della BCC Tecbus Castellana Grotte e la consapevolezza di poter compiere un’impresa storica. La Domotek Volley Reggio Calabria viaggia a ritmo di record nel campionato di Serie A3 Credem Banca e Giulio Parrini racconta lo spirito di uno spogliatoio che non vuole fermarsi.



L’umore è alto, la concentrazione massima: “Stiamo bene, stare in vetta ti tiene su e ti fa affrontare ogni settimana al meglio. Sapere che la BCC Tecbus Castellana Grotte è lì a un passo è stimolante. Il primo posto è una cosa concreta, siamo in vantaggio per ora e si può fare. È difficile, ma ci siamo”.

Lui, reduce dalla cavalcata trionfale dello scorso anno, sa cosa serve per arrivare fino in fondo. “Non lo dico troppo forte che sono un “talismano”, sennò crolla tutto – scherza –. Ma la convinzione è in tutti, dal primo all’ultimo. Ho la fortuna di giocare con ragazzi più esperti e vedo che la consapevolezza c’è”.

Sabato al PalaCalafiore alle 18 arriva la Terni Volley Academy, formazione già affrontata all’andata. Parrini mette in guardia i compagni: “È una squadra molto rognosa, con tanta voglia di fare. La classifica non la rispecchia affatto. È molto fisica, non è il termine giusto ma è ‘cattiva’. Sarà una partita, come tutte, da giocare, per fortuna la disputiamo in casa, il che ci pone un passo avanti”.