Nuova ordinanza di Rossana Tassone, prelevabili 50 litri di acqua dalle fontane di Brognaturo

A seguito dei disagi e delle polemiche scaturite dal divieto assoluto per i non residenti di prelevare acqua dalle fontane di Piazza del Popolo, il sindaco di Brognaturo Rossana Tassone ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione.

“L’adozione dell’ordinanza n. 3 – sostiene il primo cittadino – è stata la conseguenza immediata e tempestiva dovuta a pericolosi assembramenti verificatesi nella piazza del comune di Brognaturo presso le fontanelle.In particolare, la stessa è stata adottata anche per la carenza di personale di cui soffre questo Ente da utilizzare per regolamentare il flusso di persone per l’approvvigionamento idrico, nel rispetto delle norme Covid-19; nonostante la richiesta di questa Amministrazione ad altri Enti per acquisire personale, la stessa è rimasta purtroppo inevasa a causa del Covid-19 e della carenza idrica”.

Dopo questa premessa, Tassone insiste sull’importanza di garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in tutti i Comuni non mancando di sottolineare il ruolo giocato in questo senso negli ultimi anni dal centro di cui è alla guida, bacchetta gli amministratori del passato e, in maniera non troppo velata, invita quelli attuali a prestare maggiore attenzione alla programmazione.

“Il Comune di Brognaturo – afferma – che pure da diversi anni, assicura il prelievo dell’acqua a tutti i cittadini, anche non residenti, per aver assicurato una corretta manutenzione ed aver consentito la fruibilità di acqua potabile, sconta, in questa vicenda, gli errori imputabili non certamente ai propri amministratori bensì, ad una cattiva manutenzione degli impianti, alla negligenza e superficialità di tutti coloro che avrebbero dovuto assicurare la corretta manutenzione delle reti idriche ed una buona gestione delle fontane pubbliche su tutti i territori comunali”.

C’è poi uno sfogo nei confronti di quanti nelle ultime ore hanno espresso pareri critici nei confronti dell’ordinanza: “le pubblicazioni, i commenti e le esternazioni, anche offensive, apparse sui social nella giornata del 7 gennaio sono state, pertanto, anche verosimilmente e inopportunamente fomentate. Desta stupore la rapidità mediatica che ha spostato l’attenzione dal problema principale, ovvero, la carenza idrica, già di per sé grave, e resa ancor più pesante, dalla pandemia in atto; desta, inoltre, grande meraviglia la facilità con cui si esprimono idee personali superando qualsiasi forma di decoro ed educazione menzionando anche l’Amministratore di Brognaturo che non può più difendersi e che ha speso la propria vita al servizio della popolazione garantendo l’utilizzo di acqua potabile a tutti i cittadini senza alcuna distinzione”.

Tassone precisa infine che “a causa del Covid in data 6 gennaio i sindaci dei Comuni di Brognaturo, Simbario e Spadola, per il tramite di un comunicato stampa, avevano chiesto ai cittadini di limitare la circolazione nei paesi limitrofi a causa della forte impennata dei casi Covid”.

Intanto, una nuova ordinanza supera la precedente e stabilisce che per utilizzare le fontane di Piazza del Popolo sia indispensabile usare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. La quantità massima di acqua prelevabile è di 50 litri.