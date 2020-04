Nuova ordinanza della Santelli: fine “zona rossa” per Serra, Fabrizia e Chiaravalle dal 27 aprile; non per Oriolo e Melito Porto Salvo

La presidente della Regione Jole Santelli ha emesso una nuova ordinanza con la quale, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, stabilisce che

per i Comuni di Oriolo e Melito Porto Salvo sono prorogate a tutto il 3 maggio le misure già fissate nelle ordinanza n. 21/2020 e n. 24/2020, mentre per i “Comuni di Montebello Jonico, Cutro, Rogliano, Serra San Bruno, Bocchigliero, Chiaravalle Centrale e Fabrizia cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020 le disposizioni di cui alle ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come integrate e prorogate dall’ordinanza n. 29/2020 – allegato 2”.

Nei Comuni di Torano Castello e San Lucido restano efficaci le disposizioni di cui alle ordinanze n. 30/2020 e n. 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020.

Scarica l’ordinanza: