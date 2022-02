Nuova motonave per la ”Savadori Navigazione”

Già solo il nome lascia intendere l’omaggio offerto alle mitologiche isole Eolie, luogo dove la “Sciara del Fuoco” presto farà rotta. Parliamo dell’ultima motonave della compagnia vibonese “Savadori navigazione”, costruita ad opera di uno dei più prestigiosi costruttori navali d’Italia, gli storici “Cantieri Foschi” di Cesenatico. Il gioiello della flotta, con base sulla Costa degli dei, è un’imbarcazione lunga 33 metri e destinata al trasporto passeggeri lungo le rotte tra Calabria e Sicilia, con meta tradizionale le isole Eolie. A fronte di un dislocamento di 70 tonnellate a vuoto, il mezzo navale può arrivare fino a 100 tonnellate a pieno carico ed è equipaggiata con ben tre motori Mann. Gli stessi sono in grado di sviluppare singolarmente una potenza massima di 1.200 cavalli, che, a loro volta, consentono di navigare a velocità di crociera di circa 20 nodi. Passando alle caratteristiche strutturali, lo scafo è stato interamente costruito in legno massello e solido compensato marino lamellare, con varie essenze di mogano e iroko, ciò su espressa richiesta dall’armatore Mirco Savadori. Il giovane armatore della società “Savadori Navigazione”, già in passato aveva fatto realizzare altre motonavi, affidando la commessa sempre al prestigioso cantiere navale di Cesenatico. La “Sciara del fuoco” potrá ospitare a bordo fino a 400 passeggeri ed è dotata di tutti i servizi e i comfort con, in più, impeccabili sistemi di sicurezza che renderanno serena la navigizaione dei futuri passeggeri. Le sovrastrutture di coperta si sviluppano su due ponti: uno coperto in grado di ospitare oltre 200 passeggeri e uno superiore, detto “ponte belvedere”, dotato di una spettacolare posizione per i naviganti. I lavori per realizzare questo capolavoro navale, del valore di oltre 2 milioni di euro, sono iniziati due anni fa. Il varo della “Sciara del fuoco”, che avverrà nei vicini Cantieri Marconi, sempre a Cesenatico, è stato fissato per questo lunedì 28 febbraio e, successivamente, affronterà il suo primo viaggio verso i porti della Calabria.