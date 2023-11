Nuova Giunta fa cattivo brodo (se gli ingredienti sono avariati)

Ha trascorso due anni da sindaco sospeso, paradossalmente la condizione ideale per rendere sospeso anche il giudizio su un’Amministrazione sua diretta emanazione, ma della quale, non facendone parte attivamente, avrebbe potuto costruirsi un giudizio asettico. Probabile lo abbia fatto, ma altrettanto probabile che l’esito di questa riflessione si sia rivelato infruttuoso, come indicano le prime settimane immediatamente successive al suo ritorno dopo il verdetto favorevole della Corte di Cassazione.

Giuseppe Falcomatà ha indovinato, nella sua personale mappa concettuale, il punto esatto dove imboccare lo svincolo giusto per cambiare direzione ad un viaggio finora tanto luogo, ma ha finito per essere sballottato dalle numerose buche di parole dentro le quali sono sprofondate. L’indicazione dell’uscita era ben visibile: vi si leggeva “Connessione sentimentale”. Visibile al punto che il Primo Cittadino l’ha utilizzata per illustrare cosa sarebbe cambiato nel modus operandi di un amministratore che, quantunque indossi la fascia tricolore dal 2014 sa di non essere ancora riuscito a penetrare nel cuore dei reggini, a differenza di quanto accaduto ai suoi predecessori, primo fra tutti suo padre. Una algidità che, però, storicamente non si è manifestata solo all’esterno di Palazzo San Giorgio, ma anche nelle relazioni con consiglieri, assessori e partiti. E proprio qui, non per nulla, ha incontrato il primo stop. Perché le idee originarie, non condivise con gli interlocutori istituzionali, hanno dato immediatamente la stura alle diverse organizzazioni politiche per alzare un muro rispetto ai desiderata del sindaco. Le crepe, causate da un enorme “vorrei ma non posso”, hanno fatto sì che gli interessati, nei diversi ruoli, abbiano preteso dal sindaco chiarezza e coerenza nelle scelte. Tanto per cominciare: pur accettando a malincuore la volontà di chiudere il nuovo cerchio con il quale presentarsi alla città, è possibile conoscere i criteri adottati?

Perché, è di tutta evidenza, un qualsiasi ragionamento logico non può partire da un azzeramento che preveda deroghe. Se tutti devono fare le valigie perché il rendimento dei giocatori è stato scarso da parte di tutti, è impossibile difendere la posizione dell'”allenatore” pro tempore: quindi, tanto per non lasciare i concetti a mezz’aria, l’intenzione del “Via chiunque tranne Brunetti” è impraticabile, oltre che ingiustificata e politicamente improponibile. Soprattutto se il suo partito, che formalmente è Italia Viva, storcesse il muso di fronte alla prospettiva di essere rappresentato dall’attuale vicesindaco. Del resto, ci vorrebbe un coraggio leonino ad assumersi la responsabilità di immolarsi sull’altare di chi, tra le tante incertezze, figlie naturali della inidoneità al ruolo, sarà ricordato nei secoli dei secoli per essere stato il soggetto materialmente responsabile della consegna catastrofica del calcio reggino ad un manipolo di anonimi squattrinati. Ciononostante, sarebbe allo stesso tempo complicato per Falcomatà licenziare in tronco chi ha preso, metaforicamente s’intende, schiaffoni a ripetizione in nome e per conto terzi, per poi essere ripagato con un accompagnamento coatto alla porta.

Ma il “Caccio tutti” a prescindere dalle loro storie personali, dalla loro attività (o passività) nei diversi assessorati, in fondo, sarebbe un segnale di intima debolezza.

Lui, che del PD dovrebbe essere, per ruolo e status, leader locale, ha idea della guerra tra bande che si scatenerebbe, ovviamente a danno della città, se confermasse x e facesse fuori y, tenuto conto che i quattro attuali esponenti rispondono ad altrettante “cordate”? Con quali modalità indolori sarebbe giustificabile, ad esempio, rimuovere Angela Martino, vicina alla Segretaria nazionale Elly Schlein? Oppure sacrificare Mimmo Battaglia che mai si è tirato indietro anche nelle competizioni dalle quali tutti fuggivano via a gambe levate perché dal risultato negativamente scontato? Per non parlare del dettaglio che, comunque, Battaglia è espressione di un mondo mai accostabile a questa maggioranza se non ci fossero figure garanti: anche dalla prospettiva del consenso, metterlo fuori dai giochi si rivelerebbe, di conseguenza, una mossa inopportuna. Discorso uguale e contrario varrebbe per Demetrio Delfino, alfiere di una Sinistra che, turandosi il naso nell’autunno 2020, ha, nonostante tutto, optato per il mantenimento dello status quo e, in tutta franchezza, oggi risulta impossibile trovare qualcuno in quell’universo nelle condizioni, anche minime, di poterlo sostituire.

Tutte situazioni, insieme a mille altre, che intanto hanno rallentato le operazioni. Il sindaco era convinto di potersi concedere tempi strettissimi e, invece, il parto sarà più travagliato di quanto auspicasse. Ma non abbia timori, se davvero ritiene sia questa la mossa in grado di capovolgere le sorti della città si assuma l’onere di spiegare al popolo reggino quali sono i motivi per i quali ha sentenziato che Tizia debba essere estromessa e Caio, invece, sia ancora adatto a rimanere nell’Esecutivo municipale.

Si potrebbe rispondere che, in fin dei conti, è indispensabile essere realisti e sono gli equilibri di coalizione a dover essere salvaguardati. Bene, allora, cosa ci fa nella Giunta comunale una rappresentante del Partito Socialista (?), partito al cui destino anche Federica Sciarelli ha rinunciato di dedicare un minuto di “Chi l’ha visto?” Nulla cambierebbe, naturalmente, se al posto di Irene Calabrò fossero altri a marcare il territorio per una lista elettorale in grado di racimolare una quantità di voti di poco superiore a quella necessaria per essere eletti in un comitato di quartiere: la questione, come si dice in questi casi, è politica, appunto.

Una difficoltà ulteriore è costituita dai potenziali sostituti. Partendo dall’assunto che nessuno degli attuali consiglieri comunali di centrosinistra potrebbe, se si vuole essere seri e non suscitare risate a crepapelle, essere preso in considerazione sia pur per scherzo come eventuale assessore, quale figura autorevole e prestigiosa deciderebbe di infilarsi, a due anni dalla scadenza naturale della consiliatura, in un ginepraio in cui già figure autorevoli e prestigiose come Tonino Perna sono state defenestrate senza un minimo di rispetto per il credito accumulato in decenni di qualificata carriera?

Né è immaginabile, vogliamo sperare per la considerazione che gli si deve, un coinvolgimento dell’area che fa capo a Saverio Pazzano: se solo ne vagheggiasse l’opportunità, il consigliere comunale di minoranza metterebbe una pietra tombale sul suo presente politico, ma anche sul suo passato e sul suo futuro. Quali siano, dunque, le alternative al caos che Falcomatà medesimo ha creato annunciando il varo di una nuova Giunta non spetta ad altri individuarle, ma certo, ad un semestre dalle elezioni Europee, inventare alchimie senza senso e, soprattutto, senza distinguere, settore per settore, gli assessori incapaci da quelli validi, si presenterebbe come un atto di imperio frutto dell’istinto e non di quella razionalità di cui Reggio Calabria ha disperato bisogno per tentare di salvare il salvabile dopo nove anni letteralmente buttati via.