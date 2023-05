Nuova Giunta di Locri, delega al Bilancio per Bruno Iorfida: “Mi piacciono le sfide”

Ha trovato la quadra senza difficoltà nel disegnare la nuova Giunta il sindaco di Locri Giuseppe Fontana, che nel presentare l’Esecutivo ha sottolineato “la massima condivisione all’interno del gruppo sulla metodologia adottata”. Ad affiancarlo ci saranno Alfredo Cappuccio (vicesindaco), Domenica Bumbaca, Ornella Monteleone, Giuseppe Arone e Bruno Iorfida. Ruolo chiave per quest’ultimo, già sindaco del Comune di Mongiana e responsabile del Settore economico del Comune di Soverato, che avrà la delega al Bilancio. Conscio della “delicatezza della situazione, Iorfida ha rilevato la necessità di “collaborazione da parte dei dipendenti e dei cittadini che guardano con fiducia a noi” ed ha manifestato l’intenzione di “fare chiarezza” e di “mettercela tutta, sperando di non disattendere la fiducia che il sindaco ha riposto in me”. “Mi piacciono le sfide – ha concluso – ed ho accettato da subito l’incarico. Ci sono tutti i presupposti per fare bene”.