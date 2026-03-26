Nuova dotazione tecnologica Radiologia: il Grande Ospedale Metropolitano completa gli acquisti con fondi PNRR: 39 interventi su 39

Si è svolta questa mattina, presso il Presidio Ospedaliero “Morelli”, la presentazione delle più recenti apparecchiature acquisite dal G.O.M. per il potenziamento della diagnostica per immagini.

Si tratta, in particolare, del nuovo sistema radiologico telecomandato, parte integrante del percorso di rinnovamento tecnologico finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e della TAC 640 slice. Entrambe le attrezzature sono installate presso la U.O.S.D. Radiologia del Morelli.

A presentare questa ulteriore tappa del processo di innovazione del G.O.M. è stata la Commissaria Straordinaria, Tiziana Frittelli, affiancata da Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale, da Matteo Galletta, Direttore Medico di Presidio, e da Antonio Armentano, Direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico-Terapeutiche.

Hanno preso parte all’incontro anche il Procuratore Generale, Gerardo Dominijanni, e il Vicario del Vescovo di Reggio Calabria, Monsignor Pasquale Catanese, che ha impartito la benedizione ai professionisti e alle nuove apparecchiature, esprimendo parole di apprezzamento e vicinanza all’Ospedale.

La dottoressa Frittelli ha manifestato grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Abbiamo voluto intitolare questa giornata PNRR: Missione compiuta! perché con l’arrivo del nuovo sistema radiologico telecomandato del “Morelli” completiamo gli acquisti autorizzati con i fondi del Piano. Sono 39 su 39. Inoltre, grazie alle economie generate, abbiamo potuto avviare la procedura per l’acquisizione di una nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla, anch’essa destinata al Presidio Morelli».

«Stiamo lavorando – ha aggiunto la Commissaria – per cambiare la narrazione sulla Sanità calabrese. Oggi raccontiamo un territorio che ha saputo utilizzare in modo efficace le risorse del PNRR, investendo in tecnologie avanzate e servizi di qualità».

Frittelli ha inoltre evidenziato come il G.O.M. sia oggi tra le aziende più performanti in Italia nell’ambito della diagnostica per immagini: «Questo risultato è frutto della sinergia tra le diverse strutture aziendali. Desidero ringraziare le U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale e Provveditorato Economato e Gestione Logistica, guidate da Giuseppe Fera. Un ringraziamento va anche aGiuseppe Sceni, direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria, ad Antonio Armentano ed a Pietro Arciello, responsabile della U.O.C. Radiologia».

L’evento è stato arricchito dalla presentazione del dipinto “San Giorgio” (figura nera su sfondo rosso, 90×90 cm, olio e acrilico su tela), donato dal Maestro Natino Chirico, noto artista reggino, che entrerà a far parte della Collezione permanente “Epocal” del Presidio Morelli. «Sono felice di essere qui – ha dichiarato l’artista –. Una buona Sanità è fondamentale per un Paese che voglia dirsi civile. Mi chiedo spesso quale contributo possa offrire un artista al sociale: sono convinto che ciò che facciamo per gli altri rimanga nel tempo. Quest’opera vuole essere un augurio di serenità e buona salute per tutti coloro che passeranno da questo luogo».

La giornata si è conclusa con la visita alle nuove apparecchiature e la benedizione impartita da Monsignor Catanese.