Un nuovo evento luttuoso, che peraltro tocca da vicino alcuni esponenti di “Uniti per Serra” e “Per Serra insieme”, ha spinto i consiglieri comunali Antonio Procopio, Luigi Tassone, Biagio Figliucci e Vito Regio, ha optare per un nuovo rinvio dell’iniziativa politica che avrebbe dovuto svolgersi sabato a palazzo Chimirri e che era volta a presentare un percorso comune per “costruire una comunità più forte, unita e visibile”. Il nuovo appuntamento è stato fissato per venerdì 7 marzo alle 17.30.