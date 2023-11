Nuova conferma per Alfonso Grillo alla guida del Parco delle Serre

La Giunta regionale ha deciso di rinnovare l’incarico di Alfonso Grillo alla guida del Parco delle Serre. Il disco verde alla conferma del commissario è arrivata venerdì: l’Esecutivo ha dunque valutato positivamente l’operato dell’ex sindaco di Gerocarne dando continuità alla strategia messa in campo per il rilancio dell’Ente di tutela ambientale. Giunto al vertice del Parco nel marzo 2022 come successore di Giovanni Aramini, Grillo ha considerato l’Ente non come una sorta di museo ma come uno strumento dinamico per lo sviluppo sostenibile, un motore di attività da svolgere con il vivo coinvolgimento delle associazioni presenti ed operanti sul territorio. Partendo da questo concetto, il già consigliere regionale ha promosso una serie di interventi pensati per promuovere da un lato l’immagine dei borghi e dall’altro per valorizzare le eccellenze locali. Probabilmente il mandato durerà fino alla nomina del presidente, figura che manca ormai da 13 anni senza una spiegazione plausibile. Il nome di Grillo (insieme a quelli di Giuseppe Iervasi, Giuseppe Pellegrino, Giuseppe Macrì e Gregorio Paglianiti) compare peraltro nella rosa dei nomi inviata dalla Comunità del Parco al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Superata definitivamente l’idea di “fonte di vincoli” e sostituita con quella di “sorgente di opportunità”, il Parco si proietta verso una nuova fase: decisivi per il suo futuro saranno un’adeguata dotazione finanziaria e di risorse umane e una visione chiara su come costruire la crescita dell’area.