Nuova Commissione in Consiglio regionale, la Lega si smarca ancora: “Prima un confronto con valutazione costi/benefici”

“In merito alle notizie diffuse sui mass media inerenti l’istituzione di una Commissione consiliare sui fondi UE, il Gruppo della Lega a palazzo Campanella ha una visione chiara e precisa”.



Lo dichiara la consigliera regionale del Carroccio Tilde Minasi che spiega: “i consiglieri regionali non contestano assolutamente l’esigenza di voler attenzionare la tematica della gestione delle risorse europee, ritenendole strumento finanziario necessario ed imprescindibile in fase di programmazione per il post Covid, così da favorire la ripresa degli asset strategici, ma ritengono, altresì, indispensabile conciliare tale intento con una attenta valutazione costi/ benefici in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

È opportuno, quindi, che, pur considerando significativa ed apprezzabile l’idea di uno spazio istituzionale ad hoc – conclude – questo nasca da un confronto strutturato, al quale siamo da subito disponibili, pensando magari ad una rimodulazione delle Commissioni già esistenti”.