Nuova aggressione in un ospedale calabrese: operatori sanitari presi a schiaffi dai parenti di una paziente

Nuovi segnali di forte tensione per la Sanità calabrese. L’ennesimo episodio di aggressione ai danni di operatori del settore si è verificato la scorsa notte nell’ospedale “Giannettasio” di Corigliano-Rossano dove un medico, un infermiere ed un operatore socio sanitario sono stati spintonati e presi a schiaffi da una coppia, secondo la quale non sarebbe stata prestata la necessaria attenzione nei confronti della madre dell’uomo, che si trovava in Pronto soccorso per essere visitata.

L’anziana signora, che non era in condizioni tali da far temere problemi gravi, stava aspettando di effettuare accertamenti in vista di un ipotetico ricovero.

La vicenda ora proseguirà su altri canali perché gli operatori sanitari, refertati dai colleghi, hanno intenzione di proporre denuncia, mentre marito e moglie hanno esposto la loro versione dei fatti ai Carabinieri lamentando la mancanza della dovuta assistenza.