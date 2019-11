Nuoto, successo per la 4^ edizione del Trofeo delle Serre

Grande successo di pubblico alla 4^ edizione del Trofeo delle Serre, gli oltre 200 atleti e gli oltre 600 ospiti, che si sono avvicendati sugli spalti durante le due frazioni di gara, hanno letteralmente invaso la cittadina serrese.



Grande soddisfazone della società “Sporting Club” che è riuscita in una anonima domenica di novembre, a portare oltre 800 persone a Serra, riempire molti locali, creando quella sinergia positiva tra città-attività commerciali e sport che è stato “da sempre un obiettivo”. Una combinazione virtuosa che può essere un vero e proprio volano per tutto il comprensorio.

Si è trattato di una gara di buon livello tecnico con parecchi tempi interessanti: il trofeo è stato vinto dalla società “Andrea Maria nuoto” di Reggio Calabria, mentre i ragazzi locali hanno conquistato un onorevolissimo 4° posto, alle spalle di società con un numero di atleti e con anni di esperienza molto superiore. “Rimaniamo molto soddisfatti – hanno commentato i dirigenti della società ‘Sporting Club’ – per le prove di tanti nostri giovani atleti alla prima vera competizione agonistica e, per le conferme di vari nostri nuotatori che oramai sono delle vere e proprie certezze a livello regionale in questo sport”.

Di seguito riportiamo tutti i risultati ottenuti dai nostri atleti:

RISULTATI 4° Trofeo delle Serre.

Ariganello Flavia 3° posto 25 rana 22”30; 2° posto 50 rana 50”90

Lazzaro Nicola 1° posto 25 rana 24”20; 2° posto 25 stile 24”90

Filippo Barreca 1° posto 25 rana 20”30; 2° posto 25 stile17”10

Nardi Maria Rosa 1° posto 25 stile 14”70; 1° posto 25 dorso 18”40

Sorrenti Mattia Antonio 4° posto 25 stile 16”90; 2° posto 25 farfalla 20”30

Lacroce Maria Virginia 3° posto 25 stile 20”30; 4° posto 25 dorso 24”80

Hu Roberto 3° posto 25 stile 17”70; 4° posto 50 stile 41”80

Pastore Caterina 2° posto 25 stile 20”80; 25 farfalla 2° posto 24”90

Serrao Antonio 1° posto 25 stile 14”40; 25 farfalla 2° posto 15”60

Filardo Andrea 1° posto 15”20; 1° posto 25 farfalla 20”50

Fuscà Salvatore 3° posto 20”40 1° posto 25 dorso 22”40

Nicita Ester 2° posto 25 stile 31”70; 1° posto 25 dorso 32”50

Vescio Riccardo 1° posto 25 farfalla 15”00; 1° posto 50 farfalla 34”60

Ritrovato Antonio 3° 25 farfalla 16”60; 1° posto 50 farfalla 37”70

3° posto staffetta 4 x50 stile tempo 2’30”20

Cama Asia 1° posto 25 gambe tavoletta 30”20; 8° posto 25 dorso 33”90

Tassone Maria Assunta 2° posto 25 gambe tavoletta 32”80; 10 posto 25 dorso 37”80

Romano Antonio 2° posto 25 gambe tavoletta 34”70; 20° 25 stile 34”30

Demasi Vanessa 1° posto 25 rana 24”40; 8° posto 25 stile 21”10

Barreca Ilaria 1 °posto 25 rana 22”50; 3° posto 25 dorso 23”40

Galle Salvatore Lorenzo 2° posto 25 rana 24”10; 6° posto 25 stile 18”10

Calabretta Luigi 5° posto 25 rana 26”30; 7° posto 25 stile 19”10

Tassone Fernando 2° posto 25 stile 33”30; 2° posto 25 dorso 37”30

Demasi Francesco 6° posto 25 stile 24”10; 9° posto 25 dorso 29”50

Romano Domenico Pino 7° posto 25 stile 24”40; 7° posto 25 dorso 29”10

De Masi Giada 1° posto 25 stile 19”10; 3° posto 25 farfalla 21”20

Bertucci Martina 10° posto 25 stile 23”90; 6° posto dorso 27”70

Zaffino Alessi a12° posto 25 stile25”50; 11° posto 25 dorso 29”90

Barillari Bruno 1°posto 25 stile 18”00; 2° posto 25 farfalla 23”30

Martino Giuseppe 5° posto 25 stile 20”60; 5° posto 25 dorso 26”90

Calabretta Marco 8° posto 25 stile 21”90; 3°posto 25 farfalla 27”70

Tassone Cristian 13°posto 25 stile 28”20; 8° posto 25 dorso 34”80

Bertucci Anna 4° posto 25 stile 19”70; 2° posto 50 stile 45”30

De Padova Matilda 7 ° posto 25 stile 24”10; 6° posto 25 dorso 29”60

Malvaso Samuele Bruno 12° 25 stile 24”20; 5° posto 25 dorso 26”00

Rizzo Nicola 1° posto 50 farfalla 45”60; 2° posto 50 dorso 41”40

2° posto staffetta 4×25 stile tempo 1’13”00