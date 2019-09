Nuoto, parte la nuova stagione dell’Asd Penta Vibo

* di Francesco Castagna – Al via la nuova stagione 2019/2020 presso la piscina comunale di Vibo Marina. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti nel corso della passata stagione, il prossimo lunedì la struttura sportiva gestita dalla società Asd Penta Vibo inizierà il nuovo anno agonistico presentando diverse proposte a partire dai corsi di ambientamento per bambini dai 3 ai 5 anni, mentre per i più grandi ci saranno le novità sportive dei corsi di hydrobike, master e pallanuoto.

Riaprono inoltre le iscrizioni della scuola nuoto per bambini dai 4 ai 16 anni, fondamentali per coltivare la formazione di futuri piccoli campioni da poter inserire all’interno della squadra di nuoto. Compagine che peraltro, lo scorso anno, ha vinto i titoli di campioni nazionali e regionali Asi nelle categorie Propaganda e Esordienti. A supporto degli storici allenatori, Fabrizio Porretta e Dino D’amico, in questa stagione la squadra si amplierà con la nuova categoria Master, per gli atleti dai 25 anni in sù, che verrà invece seguita dal neoacquisto della società: l’esperto coach Maurizio Lo Giudice. Inoltre l’organico della Asd Penta Vibo si è ulteriormente rafforzato con l’arrivo nella pallanuoto di Sara Petricciuolo, già allenatrice del settore giovanile dei pallanuotisti campani e stella della serie A di pallanuoto. Dunque, una nuova stagione all’insegna del consolidamento dei brillanti risultati già ottenuti, ma senza tralasciare la possibilità di un’ulteriore crescita agonistica con l’inserimento di nuovi elementi che andranno a dare il proprio prezioso contributo grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni in vasca.