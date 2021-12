Nuoto, ottimi risultati per l’Asd Penta Vibo al Trofeo Asi “Bartolo Furfaro”

Ottimi risultati per l’Asd Penta Vibo Nuoto al VII Trofeo Asi “Bartolo Furfaro” in vasca a Lamezia Terme. La scorsa domenica, dopo una lunga assenza dalle vasche, sono ripartite le competizioni Asi che hanno visto la partecipazione di circa 140 atleti provenienti da tutta la Calabria. All’importante evento sportivo non poteva mancare l’associazione natatoria di Vibo Marina, la quale ha preso parte con ben 17 atleti a cui, per la prima volta, si sono aggiunti anche i giovani della categoria Master.



Molto emozionati, visto che per tanti era la loro prima gara, i ragazzi del presidente Daniele Murdà sono riusciti a portare a casa un fantastico quanto inaspettato bottino di medaglie. La manifestazione è stata suddivisa in varie fasi e, a seguito delle restrizioni anticovid, le numerose gare sono state suddivise in due fasi: adulti e bambini. Fiore all’occhiello per la Penta Vibo Nuoto, Lucia Fanello (categoria Master) che, oltre alla medaglia d’oro, è riuscita ad ottenere il nuovo record Asi Calabria nei 50 rana. Dunque, a fine manifestazione, la compagine vibonese ha ottenuto in totale: 15 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 8 medaglie di bronzo, strappando anche un podio pieno nei 50 dorso. I giovanissimi atleti, allenati dal coach Dino D’Amico, sono stati: Emma Accorinti, Solidea Accorinti, Alessandro Artusa, Cecilia Cambareri, Domenico Colloca, Samuele Comito, Ilaria D’Amico, Andrea Falduto, Nicole Fantuzzi, Eleonora Gambardella, Eleonora Naso, Giuseppe Prostamo, Ruffa Luciano, Sofia Sergi, Giorgia e Sofia Savadori. Per concludere, le medaglie vinte hanno permesso alla Penta Vibo Nuoto di classificarsi al terzo posto tra le società sportive partecipanti, con un totale di 197 punti ottenuti.