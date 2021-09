Nubifragio nel Soveratese: disagi per la popolazione

Sono numerosi i disagi causato dal forte temporale che ha colpito nelle ultime ore i comuni di Soverato, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Davoli. Molti gli allagamenti registrati che hanno reso necessario l’intervento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, supportati dai volontari delle associazioni territoriali.

A Soverato non si contano i tombini saltati. In alcune zone della città l’acqua ha superato il metro dalla sede stradale. I problemi più vistosi sono stati registrati su via Santa Maria, dove sono ubicati i principali locali.

Non semplice la situazione a Badolato: sulla strada statale 106 Jonica, per via dell’ingente quantità di pioggia caduta, è crollato un muro di contenimento.

Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente nell’area di Badolato con personale Vigilfuoco del distaccamento di Monasterace. Nell’attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore. Attualmente nel catanzarese oltre 20 interventi in coda per maltempo tutti sulla costa ionica. Non risultano danni a persone.

La Protezione Civile raccomanda sino alle ore 24 massima prudenza negli spostamenti, evitare i sottopassi, abbandonare i piani seminterrati o interrati, se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti.