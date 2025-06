Novità significative dalla Domotek Volley: il futuro è già qui

La conferenza stampa della Domotek Volley è stata un susseguirsi di novità.



News su news, con voglia di migliorarsi sempre, giorno dopo giorno, con un lavoro costante.

Ai più di quattromila spettatori presenti nell’ultima di Serie A3 contro Acqui Terme il taraflex manca veramente tantissimo, ma le notizie in arrivo dalla conferenza odierna che si è tenuta presso il partner “La Corte” sono davvero significative.

Ad aprire la conferenza stampa moderata dal giornalista Giovanni Mafrici, è il Direttore Generale, l’avvocato Marco Tullio Martino: “Speriamo che questa nuova stagione sia ricca di soddisfazioni e traguardi. Vogliamo sempre fare meglio.

Facciamo fatica a stare dietro alla vendita delle magliette: è la testimonianza di come questa passione non si sia mai affievolita dalla fine del campionato. Sono continuate le richieste per il settore giovanile, richiesta continue di iscrizioni.

Abbiamo avuto il grande piacere di registrare proposte di professionisti, professori, allenatori che si sono avvicinati a noi per vivere insieme questa avventura del settore giovanile che sta prendendo piede. Cambieremo piattaforma della biglietteria ticketing: abbiamo avuto un’eco nazionale, una crescita grazie a cui ci hanno contattato compagnie di caratura nazionale per questo settore”.

Tante novità in arrivo dalle parole del deus ex machina di questa progettualità, il Mister Antonio Polimeni: “Vogliamo rinforzare la dirigenza, base del presente e del futuro. Abbiamo avviato un processo di autosostenibilità. Un processo iniziato tanto tempo fa e che ora ci ha portato ad essere pronti su cinque pilastri fondamentali. Il primo è legato ai nostri sponsor. Questa società diventerà a breve una società per azioni. Abbiamo la fortuna di avere uomini che vivono questa realtà in maniera molto presente. Credo che questo uno degli aspetti in grado di garantire alla società un futuro roseo all’altezza di Reggio Calabria.

La realtà numerica e affettiva che abbiamo non c’è in A2, in A1 hanno in pochi, figuriamoci in A3. Ad oggi sono già oltre oltre 1000 le prelazioni sugli abbonamenti. Non siamo responsabilizzati solo dall’impegno degli sponsor che credono in noi, ma anche dai 4000 che che non smetteranno mai di incitarci.

Il secondo pilastro è il settore giovanile. Abbiamo individuato un terreno su cui costruire la nostra casa. Vogliamo essere conosciuti in tutta Italia, parteciperemo a Jr. League e Boy League per farci conoscere in tutto il territorio nazionale. Farlo per chi ha sposato il nostro progetto: i ragazzi del settore giovanile che hanno creato in noi un gran senso del dovere.

Faremo un campionato di categoria femminile: C o B2. Anche le ragazze devono avere dei sogni e obiettivi da raggiungere, faremo in modo che siano tali.

Un altro pilastro è rappresentato dalla precisa scelta di affidarci a persone competenti. Lo slogan di questa nuova stagione sarà “In Italia, nel mondo, Reggio Calabria”. Il primo motivo, l’unico dei tre svelabile oggi, è che fra i nostri sponsor figureranno due società internazionali, una è FastMoney, azienda che si occupa di trasferimenti di denaro all’estero che ha sede in Brasile. Permetterà di farci conoscere all’estero attraverso dei mini-tornei. Scoprirete gli altri due motivi a ridosso dell’inizio della stagione“.

Tonino Quattrone, da sempre partner del club, oggi assume un ruolo basilare nello sviluppo di nuove tecniche di comunicazione del mondo amaranto: “La società sportiva ha un nome, ma tutti la chiamano Domotek. Domotek ne ha avuto un beneficio in brand reputation e magari tanti clienti in più. Come concretizzare il tutto? Puntando sull’autosostenibilità. Facendo parlare gli sponsor fra di loro. Dentro la nostra piattaforma avremo benefici tangibili per sponsor, tifosi, tv, ticketing e digital marketing. Questo strumento sarà brevettato e registrato, dato che non c’è alcun esempio al mondo di questo tipo. Potrà essere ceduto ad altre società che se ne interesseranno.

Stiamo vedendo come Reggio Calabria si stia riscoprendo anche grazie a loro. I nostri pallavolisti hanno un servizio concierge per ogni necessità, siamo stati i primi a farlo già nella stagione precedente. È stato il passaparola che ha fatto conoscere la Domotek anche fuori regione, me ne hanno parlato anche mentre ero a Pisa“.

Il direttore marketing Gianluca Romeo, nuovo volto della compagine amaranto, ha dichiarato: “Sono arrivato a urlare anche io come tutti voi al palazzetto per sostenere la squadra. Io correggerei la parola ‘sponsor’ in ‘partner’. Non vogliamo solo lo scambio soldi-spazio pubblicitario, ma portare le persone dentro la società. Dare l’opportunità alle aziende di dare e avere. Abbiamo, inoltre, un progetto per i piccoli tifosi. Abbiamo pensato per loro di creare un angolo al palazzetto e di portare dentro “Libbly”, una libellula-mascotte. È un’opportunità per far divertire i bambini per passare del tempo al palazzetto durante la partita”.