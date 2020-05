Novità a Fabrizia: riaprono i “mercati scoperti”, Fazio ordina il divieto di “innaffiamento” e impone il taglio di sterpaglie

Fabrizia viaggia verso il ritorno alla normalità ed il sindaco Francesco Fazio ha emesso, in tal senso, 3 ordinanze per disciplinare non solo le attività prima impedite, ma anche per evitare disagi e migliorare il decoro cittadino.



Il primo cittadino ha disposto la riapertura dei “mercati scoperti” prevedendo misure volte a garantire il distanziamento sociale. In particolare, è previsto “il rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; l’obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato e delle persone di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti; il distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato; la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio”.

Il sindaco ha inoltre stabilito multe da 25 a 500 euro per chi viola le disposizioni in materia di utilizzo dell’acqua. Con un’apposita ordinanza, Fazio ha fissato “il divieto di utilizzo dell’acqua potabile della condotta idrica per inaffiamento di orti, giardini, terreni in generale e per il lavaggio di autoveicoli; il divieto di utilizzo dell’acqua della condotta idrica per il riempimento di vasche private; il divieto di innescare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscono il libero prelievo dell’acqua; il divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti”.

Imposto infine “ai proprietari e/o conduttori di terreni, agricoli e non, aventi i fronti su strade presenti nel territorio comunale o ubicati in prossimità di boschi o di aree del demanio forestale, in modo particolare quelli nelle adiacenze dei centri e dei nuclei abitati, di eliminare le sterpaglie e procedere alla pulizia delle aree di loro proprietà al fine di eliminare ogni inconveniente igienico – sanitario ed eliminare i rischi di incendio. Il decespugliamento e la rimozione da parte degli interessati (Enti pubblici, società private, privati cittadini) di sterpaglie ed arbusti presenti lungo il ciglio stradale e lungo le strade di accesso ad aree private e demanio forestale”.