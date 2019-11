Nota della Lega: “Solo quelle espresse dalla Segreteria regionale sono le nostre posizioni ufficiali”

In riferimento alla nota diffusa dall’avvocato Carlo Salvo (leggi qui), il Coordinamento regionale della Lega precisa quanto segue:

“Il signor Carlo Salvo, che non abbiamo il piacere di conoscere, non parla per conto della Lega Calabria ne è esponente della medesima. Solo e unicamente comunicazioni arrivassero dalla Segreteria regionale possono essere considerate posizioni della Lega, tutte le altre considerazioni o comunicato devono essere considerati come personali e non riportare la specifica ‘Lega’ in quanto non sono posizioni di partito”.