Nonno impiega nipotino per appiccare incendio, “Per tanti bambini la salvezza sta nell’allontanarli dalle loro famiglie”

“Caro presidente Roberto Occhiuto, la tua domanda relativa al nonno che ha armato la mano del nipotino di 10 anni per distruggere la natura, è più dolorosa che perplessa. Stesso sentimento che anima il mio sentire e il sentire della collettività sana. La risposta è no, un nonno non può fare tutto ciò. A 10 anni ancora tutto è un gioco ed il gioco è palestra di vita, anticamera dei sogni e dell’identità, soprattutto se l’azione è stimolata ed accompagnata da un adulto di riferimento così prossimo.

Chiedere a costui di vergognarsi sarebbe esercizio inutile, ma prendere atto che la salvezza per tanti bambini potrebbe risiedere nell’allontanamento di essi dal nucleo familiare è dolorosamente necessario”: è quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in riferimento al post denuncia del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, sugli accadimenti di Vibo Valentia.