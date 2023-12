Nona giornata Serie B: la Domotek Volley Reggio Calabria si libera della compagnia e veleggia solitaria in testa

Adesso non c’è più da controllare la casella delle partite disputale: l’unica squadra ad essere rimasta a punteggio pieno nella classifica di Serie B è la Domotek Volley Reggio Calabria. Sette gli incontri giocati, sette i successi pieni: fanno 21 punti tondi tondi. A decretarlo è stata la battuta d’arresto che la Raffaele Lamezia, domenica sera, ha imposto all’Aquila Bronte. Il team etneo, vinti i primi due set, ha tirato il freno a mano, perdendo il terzo ed il quarto, per arrendersi infine al tie-break. Due le lunghezze che ora separano i siciliani dai reggini: la stessa distanza frapposta tra i secondi in graduatoria ed il duo formato dalla medesima Raffaele Lamezia e dalla Paomar Volley Siracusa, che ha osservato il turno di sosta.

Nessuna sorpresa ha riservato il derby tra Ciclope Volley Bronte e Sicily F.lli Anastasi Messina: i peloritani, ultimi e tuttora a secco di punti, sono stati sconfitti 3-0 consentendo, così, agli avversari di giornata di rimanere in scia e non perdere eccessivo terreno rispetto al vertice interamente occupato dalla Domotek Volley Reggio Calabria, che ha dettato legge nel confronto casalingo con la Datterino Volley Letojanni (3-0). Tutt’altro che scontata, invece, la vittoria conquistata, anche in questo caso al tie-break, dalla Tonno Callipo Vibo Valentia sul campo del PalaOreto di Palermo dove ad attenderla c’era il sestetto della Re Borbone, in un faccia a faccia tra due squadre ansiose di allontanarsi dalle zone basse. Identica importanza, e per le identiche motivazioni, riveste l’affermazione di misura della Bisignano Group sulla Costa Dolci Papiro Catania solitaria al penultimo posto.