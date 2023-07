“Non solo Marmarico”: l’associazione “Terre bruniane” propone una spettacolare escursione

L’associazione di promozione sociale “Terre bruniane” propone un’escursione full immersion tra natura e antiche culture: “Non solo Marmarico”. Si tratta di un’iniziativa che consentirà di apprezzare un territorio spettacolare e carico di significato.

Lasciati i folti boschi della Ferdinandea il passo sarà impegnato in sentieri con vista mozzafiato. Man mano il ritmo incalzante delle acque del fiume Stilaro accompagnerà i partecipanti per giungere a Vallone Folea da dove si diparte la Cascata del Marmarico, alta 114 metri, la più alta dell’Appennino meridionale, e fino a giù dove ci accoglierà la laguna fresca e cristallina formata naturalmente dalle sue acque. La vista dal basso rende tutto più maestoso, sembra quasi che l’acqua in caduta rallenti il suo percorso per meglio farsi ammirare dai fortunati escursionisti presenti.

E non finisce qui!

L’escursione si arricchirà con l’incontro delle antiche culture che permeano il territorio, in particolare quellabizantina nella Vallata dello Stilaro.

A Bivongi, accompagnati da una navetta visiteremo il Monastero di San Giovanni Therestis, il mietitore. Alla volta di Stilo visiteremo il suo Borgo e la rinomata Cattolica.

“Ci farà enorme piacere – affermano i promotori – accogliere ciascuno di voi che vorrà condividere con noi questa piacevole esperienza”. Infine una citazione di John Muir: “In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve sempre molto di più di ciò che cerca”.