“Non siamo nella condizione di ripartire a pieno regime”: Conte proroga le misure restrittive fino al 3 maggio

In netto ritardo rispetto alla convocazione originaria, fissata per il primissimo pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato alla Nazione annunciando ciò che era previsto da tempo: “Proroghiamo il lockdown fino al 3 maggio.

E’ stata una decisione difficile, assunta nell’interesse dei cittadini. Non dobbiamo vanificare i risultati. La speranza è che con gradualità potremmo ripartire dal 3 maggio in poi”. “Dipenderà – ha avvisato il capo dell’Esecutivo nel corso della conferenza stampa – dal nostro comportamento. “La proroga del lockdown riguarda anche le attività produttive. Vogliamo allentare prima possibile le misure restrittive per le attività produttive così da far ripartire il motore del Paese, ma non siamo nella condizione di ripartire a pieno regime”. “Dal 14 aprile – è questo il piccolo spiraglio aperto dal premier – riapriremo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e altre attività produttive: silvicoltura e le attività forestali. Il lavoro per la fase 2 è già partito. Per gestirla istituiremo un gruppo di lavoro formato da esperti e presieduto da Vittorio Colao. Sarà composto da sociologi, psicologi, manager. La guida è stata affidata a Vittorio Colao, manager di chiara fama, anche internazionale. Il gruppo di esperti dialogherà con il Comitato tecnico-scientifico per modificare, se necessario, le logiche di organizzazione del lavoro. Il secondo punto della fase 2 prevede anche un nuovo protocollo per la sicurezza del lavoro aggiornato”.