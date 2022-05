Non sanno presentare un rendiconto di gestione, ma il mondo stia tranquillo: all’Ucraina ci pensano Brunetti e compagni

“Ma sì, certo che è vero, non sappiamo fare il mestiere che ci garantisce uno stipendio. Quello che, caschi il mondo, noi rintaschiamo a differenza di altre categorie in triste e rabbiosa attesa per mesi, anche per anni, quando siamo noi a doverli pagare. Ma che ci volete fare? Noi, e i burocrati dei vari settori, che pure costano una cifra spropositata e ingiustificata, alla luce della loro competenza inesistente, siamo portatori sani di limiti oggettivi. E poi, del resto, non saremo gli unici in Italia ad essere così sciatti da non riuscire a rispettare le scadenze prefissate.

Ci sarà pur qualche altro Comune che, affetto da deficit culturale e lavorativo di massa, si ritrova nelle nostre stesse penose condizioni”. In sostanza, tradotta dalla lingua della doppiezza comunemente parlata a Palazzo San Giorgio, è questa la giustificazione addotta dall’assessore al Bilancio (sbilanciato) Irene Calabrò, per difendersi dall’accusa relativa alla mancata presentazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile. Che poi, in fondo, obiettivamente, la colpa non è neanche sua: sì, lei è la responsabile politica, ma in un contesto di carenze generali, in un quadro nel quale la figura principale è quella del sindaco finzioni, Paolo Brunetti, in uno scenario dipinto da addetti che non sanno perché debbano stare all’interno degli uffici tra la timbratura del cartellino all’ingresso e la timbratura del cartellino all’uscita, diventa arduo, ingiusto, prendersela con un’unica persona fisica. Le norme impongono prescrizioni ben definite, chiare, inequivocabili, ma se a doverle rispettare sono branchi di profani indolenti che nulla sanno di amministrazione pubblica, la responsabilità è generale, condivisa, parte da lontano, origina dai fumi sgradevoli emergenti dalle cloache della campagna elettorale del 2014 e da quella del 2020. Lei, l’assessore, dorme sonni tranquilli: lo scioglimento del Consiglio comunale, in casi simili, non è un automatismo. State tranquilli, come sempre in Italia, il Paese dei rattoppi tardivi, i tempi supplementari aiutano a trovare una soluzione raffazzonata, ma tale da salvare poltroncine e nascondere sotto il tappeto i demeriti. E, dunque, anche questa vicenda potrà anche essere macchiata da una diffida del Prefetto, ma si tratterà di futilità trascurabili. In fondo, cosa volete che sia? Possono mai gli statisti di Palazzo San Giorgio occuparsi dei denari dei reggini se devono discutere, come da Ordine del Giorno del prossimo Consiglio comunale, una mozione “perché cessino le armi e prevalga il dialogo” (sigh) ed una per esprimere “condanna all’aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina” (sigh sigh)? Pertanto, mentre Vladimir Putin, appresa la notizia, si è affrettato a rivedere tutti i piani dell’invasione, mentre Volodymyr Zelensky, scoperta la mossa del cavallo tenuta finora abilmente nascosta dall’Aula dedicata a Pietro Battaglia, tira un sospiro di sollievo, gli spettri delle anime perdute del centrodestra si aggirano turbate tra i corridoi del Municipio tentando di scoprire cosa ci fanno là dentro, se non a legittimare il comportamento goffo dei colleghi amministratori del centrosinistra, e chi ce li ha mandati.