Non riesce il colpo pasquale alla Domotek Volley Reggio Calabria.
Trascinati da un buon numero di rumorosi tifosi al seguito, gli amaranto non riescono ad andare fino in fondo nei primi due set, decisi da dettagli, esaltando la grande giornata della Conad Reggio Emilia e cedendo il passo nel terzo set con i locali in allungo.
La serie, dunque, ritorna nelle mani di Reggio Emilia che avrà due possibilità per chiuderla.
Lo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle 18 al PalaCalafiore.
L’eventuale gara cinque, invece, si giocherà mercoledì 15 aprile alle 20.30 ancora una volta al PalaBigi.
Conad Reggio Emilia-Domotek Volley 3-0
(25-22, 26-24, 25-16).
Conad: Bertoni, Signorini, Chevalier 10, Marini, Scaltriti, Barone 4, Mian 13, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 3, Zecca 1, Mazzon 7, Sant’Ambrogio 1. Allenatore Zagni
Domotek Volley: De Santis, Mancinelli 10, Spinello, Guarienti Zappoli, Presta 8, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 10, Lazzaretto 4, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo
Arbitri Faia e Mannarino