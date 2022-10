“Non nel mio nome”: venerdì Michele Santoro presenta il suo ultimo libro a Reggio Calabria

La sinistra reggina reagisce non accettando passivamente di aspettare tempi migliori rispetto ad una fase storica che la vede impegnata nell’Amministrazione della città e del territorio metropolitano, ma in profonda crisi d’identità a livello nazionale. Nasce anche da questa esigenza impellente l’organizzazione, tesa a dare uno scossone al torpore del dibattito politico cittadino, di una iniziativa che vede protagonista Michele Santoro. Il celebre giornalista, conduttore televisivo, autore e produttore televisivo sarà in città venerdì pomeriggio alle 18, presso l’Aula Magna “G.Marino” dell’Accademia di Belle Arti , in via XXV Luglio 10. Presenterà “Non nel mio nome”, il suo ultimo libro, in cui ha messo nero su bianco cause ed effetti di una crisi, apparentemente senza fine, del sistema socio-politico italiano in un contesto orfano di punti di riferimento ideali.

“Un pamphlet amaro e pungente, un grido di dolore, un potente atto d’accusa” che sarà presentato da Francesco Villari, giornalista e scrittore. Il dibattito sarà animato dagli interventi di Demetrio Delfino, assessore comunale al Welfare di Reggio Calabria, e di Santo Gioffrè, medico e scrittore. Alla collaborazione dell’evento hanno contribuito l’Associazione di promozione sociale “Capitolo 24”, il Circolo “Reggio Sud”, “Cartoline Club” e la libreria Ave Ubik.