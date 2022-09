“Non è carta, è cultura”: Comune di Ionadi e NAF insieme per la realizzazione di una biblioteca di comunità

È stata ufficialmente lanciata l’iniziativa “Non è carta, è cultura” che vede impegnati l’Amministrazione comunale di Ionadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, e l’organizzazione di volontariato NAF intorno all’idea di realizzare una biblioteca di comunità da rendere fruibile a favore di studenti, giovani, anziani, lavoratori in smart-working. Per rendere concreta l’idea, l’Amministrazione comunale ha lanciato un invito pubblico alla cittadinanza, chiedendo di contribuire con la donazione di libri e testi che verranno poi successivamente catalogati e resi fruibili a favore della comunità stessa. L’iniziativa, seguita con grande entusiasmo e determinazione dai volontari del servizio civile di NAF, sarà aperta per i prossimi mesi, con la possibilità di calendarizzare la data di apertura della biblioteca una volta che sarà raggiunto il target minimo di volumi disponibili.