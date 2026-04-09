Nominato il nuovo commissario dell’Asp di Vibo: è Vittorio Sestito

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha nominato Vittorio Sestito commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Approvato, poi, su indicazione congiunta del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso e dell’assessore al Bilancio, e patrimonio Marcello Minenna, lo schema del contratto di mutuo della Regione Calabria con Cassa depositi e prestiti che consentirà il completamento degli Interventi di edilizia scolastica avviati con i mutui BEI 2015-2016 e non ultimati materialmente e/o finanziariamente entro la scadenza, prevista per il 15 ottobre 2021. Il contratto di mutuo finanzierà per 5.465.948,82 di euro il completamento di interventi di edilizia scolastica di 31 enti.