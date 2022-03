Nominato il medico per la zona di Acquaro, Di Bella: “L’impegno per la comunità proseguirà”

“Con la delibera 303 di oggi del commissario straordinario dell’Asp, è stato conferito l’incarico per trasferimento al dottor Bartone quale medico di Medicina generale da iscrivere nel Comune di Acquaro – Ambito territoriale n. 4, che così si aggiunge ai medici della zona Pagano, Grenci e Scarmozzino. È la certificazione di quanto avevo detto sulla base delle informazioni acquisite”.

Il responsabile regionale del Patronato Encal Cisal ed ex vicesindaco Nino Di Bella conferma la notizia che consente di dare una prima e parziale risposta in termini sanitari ai cittadini di Dinami e ribadisce che “l’impegno profuso per ottenere risultati è finalizzato unicamente alla tutela dei diritti della comunità e non c’è nessun tornaconto nè politico nè personale”.

“Quello di oggi – afferma Di Bella – è solo un primo passo per il quale ringrazio i dirigenti dell’Asp la sensibilità dimostrata. A questo passo bisognerà aggiungerne altri per dare soddisfazione alle esigenze sanitarie di Dinami, che deve avere alla fine del percorso dovrà avere due medici fra quelli disponibili. Tutte queste fasi dovranno essere seguite con la massima attenzione da tutta la popolazione, che vive in condizioni disagiate, visto anche lo stato precario della viabilità, e che ha bisogno di essere tutelata. L’azione di chi, come me, lotta per il suo territorio e per la sua gente non si fermerà per nessuna ragione fimo a quando gli obiettivi non saranno centrati”.