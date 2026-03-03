Nominati i tre vice commissari regionali della Lega

La Lega Calabria avvia una fase di riorganizzazione interna in vista dell’imminente stagione congressuale.
Il Commissario regionale, Valeria Sudano, ha ufficializzato la nomina dei nuovi vice commissari regionali e definito ulteriori incarichi strategici per consolidare la presenza del partito sul territorio.
Sono stati nominati vice commissari regionali: Simona Loizzo, Domenico Furgiuele e Tilde Minasi.
Contestualmente, è stato designato Domenico Macrì quale responsabile organizzativo regionale, con il compito di coordinare le attività strutturali e di radicamento in tutte le province calabresi.
Nell’ambito della nuova articolazione territoriale, Loizzo assume anche l’incarico di commissario provinciale della Lega a Cosenza, mentre Cataldo Calabretta è stato individuato quale responsabile per le imminenti elezioni amministrative in provincia di Crotone, con il mandato di guidare la fase preparatoria e il confronto programmatico sul territorio.
Restano in essere le altre cariche della Lega Calabria.