Nominati i sottosegretari del Governo Meloni: sono due gli esponenti calabresi

Alla fine, come ampiamente previsto e senza grosse sorprese rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore, è stata trovata la quadra ed il Consiglio dei Ministri, messe a tacere pretese illegittime e rivendicazioni di piccolo cabotaggio, ha dato il via libera alla squadra di 31 sottosegretari che, insieme ai viceministri (la cui nomina sarà, invece, formalizzata tra quattro giorni in occasione della prossima riunione di Governo), completano l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Due gli esponenti calabresi: Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) e Maria Tripodi (Deputata di Forza Italia nella scorsa legislatura). Di seguito l’elenco completo:

Ministero degli Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi

Ministero degli Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni

Ministero della Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari

Ministero della Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego

Ministero dell’Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

Ministero delle Imprese: Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

Ministero dell’Ambiente: Claudio Barbaro

Ministero dell’Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Tullio Ferrante

Ministero del Lavoro: Claudio Durigon

Ministero dell’Istruzione: Paola Frassinetti

Ministero dell’università e la Ricerca: Augusta Montaruli

Ministero della Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Ministero della Salute: Marcello Gemmato

Ministero per i Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (con delega all’Innovazione), Giovanbattista Fazzolari (con delega all’Attuazione del programma), Alberto Barachini (con delega all’Editoria) e Alessandro Morelli (con delega al Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).





