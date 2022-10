Nominata la Commissione regionale per lo sport: fra i componenti anche Francesco De Caria

C’è anche Francesco De Caria fra i componenti della Commissione regionale per lo sport, l’organo consultivo della Regione per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell’ambito dello sport. L’indicazione dei membri della Commissione è cristallizzata nella delibera di Giunta regionale del 9 giugno 2021, pubblicata sul Burc del 29 settembre 2022. Oltre al giovane serrese, fanno parte dell’organismo l’assessore regionale allo sport, il dirigente generale del Dipartimento “Presidenza”, il dirigente del Settore “Interventi a sostegno dei giovani e della parità di genere – Sport”, il presidente del Comitato regionale del Coni Maurizio Condipodero, il delegato dell’Ufficio scolastico regionale Rosario Mercurio, il rappresentante delle Università Antonio Ammendolia, il direttore della Scuola regionale del Coni Demetrio Albino, il delegato dell’Upi Antonio Montuoro, il delegato dell’Anci Francesco Candia, i rappresentanti di Fsn/Dsa/Ab Fabio Giuseppe Colella e Francesco Manna, il rappresentante Eps Giuseppe Melissa, gli esperti in materia sportiva Antonio Rocca e Vincenzo De Pietro.

Consigliere nazionale del Centro sportivo Libertas (ente di cui ha rivestito anche l’incarico di presidente provinciale), il 35enne manager e docente vanta anche la carica di commissario dell’Associazione nazionale di Azione sociale per la provincia di Vibo Valentia.

Il prestigioso incarico testimonia l’attività svolta con passione per diversi anni da De Caria per la trasmissione dei più sani valori sportivi e per la diffusione di pratiche che accrescono la qualità della salute e dell’interazione sociale.