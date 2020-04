Nomina Varone a capo Protezione Civile, Giordano esprime soddisfazione

“In un momento particolare come questo, la nomina del nostro concittadino, dottor Fortunato Varone, a capo di una organizzazione regionale importante, non può che essere un raggio di luce che fa ben sperare per il futuro”.



Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano esprime soddisfazione per la designazione del nuovo capo della Protezione civile regionale e si dice sicuro che “Fortunato Varone saprà imprimere la giusta direzione e, quindi, adottare iniziative utili per la risoluzione delle tante emergenze esistenti. Non da ultimo anche quelle legate sistema di sicurezza delle nostre strade, oggi come non mai, colpite dall’alluvione di ieri che in pratica apre, in piena crisi da Coronavirus, un altra ferita di cui avremmo fatto in questo momento sicuramente a meno”.

“Sul territorio comunale di Mileto – precisa il primo cittadino – la SP per San Giovanni, alcune strade interne a Calabró e i terreni e strade nei pressi dell’uscita A2 Mileto, sono rimaste fortemente danneggiate. In particolare la SP per San Giovanni è franata pericolosamente, isolando parzialmente la frazione San Giovanni. Salutiamo quindi la nomina del dottor Fortunato Varone con gioia atteso che ha i natali di Mileto, augurandogli buon lavoro, nella certezza che avremo tante occasioni per sederci intorno ad un tavolo e discutere di tutte le problematiche, riguardanti la sicurezza del territorio del Comune di Mileto”.