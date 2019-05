Nomina nuovo prefetto di Vibo, Limardo: “Decisive le segnalazioni di una classe politica attenta”

“Salutiamo con soddisfazione la nomina del nuovo prefetto di Vibo Valentia nella persona del dottor Francesco Zito al quale diamo il benvenuto nella nostra splendida città dalla realtà così complessa augurandogli buon lavoro”.

È quanto afferma in una nota Maria Limardo, candidato sindaco di Vibo Valentia. “Lo facciamo ancor di più compiaciuti evidenziando – prosegue – la tempestività con la quale ha provveduto a colmare un vuoto da noi subito evidenziato. Siamo convinti che azioni tempestive sempre mirate all’interesse della comunità non possono che sortire risultati positivi. Aver segnalato nell’immediatezza quella anomalia certamente è servito a far comprendere a chi di dovere l’importanza di determinate azioni. Oltretutto la decisione saggia del Ministero di nominare subito il nuovo prefetto smentisce quanti avevano provato a minimizzare ipotizzando decisioni temporanee solo per far trascorrere la fase elettorale. Così non era e così non è stato – conclude –, ma solo grazie alle opportune sollecitazioni di una classe politica attenta alle necessità del suo territorio e non più prona ai potenti di turno, pronta a combattere per il bene della nostra città e del suo territorio”.