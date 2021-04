Nomina Cannizzaro Responsabile Forza Italia per il Sud, i consiglieri reggini lo ritengono “un riconoscimento per la Calabria che funziona”

“Congratulazioni all’onorevole Francesco Cannizzaro – riporta una nota firmata dai consiglieri comunali reggino di Forza Italia, Federico Milia, Antonino Caridi e Antonino Maiolino – per il prestigioso incarico di Partito, che deve essere visto anche come riconoscimento per la Calabria, quella che funziona.



Coordinare gli orientamenti di Forza Italia per tutte le Regioni del Sud non sarà impresa semplice, ma siamo più che certi che il nostro deputato sarà guida appassionata ed al contempo saggia, espressione della buona Politica e del nuovo che avanza”. “Considerato il momento storico che viviamo, questa nomina – a detta degli esponenti ‘azzurri’ – risulta ancor più influente, in quanto il Sud sarà ‘passaggio obbligato’ per il rilancio dell’intero Paese per uscire dalla crisi”.