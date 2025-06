Noi Moderati: nominati nove delegati nell’organo regionale del partito

A seguito del recente Congresso Regionale Calabrese di Noi Moderati, svoltosi nei giorni scorsi, il Coordinatore Provinciale per Reggio Calabria, Nino Foti, annuncia la nomina di nove delegati regionali che avranno il compito di rafforzare la struttura del partito sul territorio provinciale.

Queste designazioni rappresentano un passo fondamentale nella strategia di crescita e consolidamento di Noi Moderati, guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano e a livello regionale da Pino Galati.

“Siamo estremamente orgogliosi dei nostri nove delegati provinciali, figure di indubbio valore e radicamento nei rispettivi territori” – dichiara Foti. “La loro nomina non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di un impegno costante e della loro capacità di interpretare le esigenze e le aspirazioni delle comunità locali. Saranno la voce e il braccio operativo di Noi Moderati, portando avanti a livello regionale i nostri principi di moderazione, concretezza e responsabilità. Andiamo avanti guardando alle prossime elezioni sul territorio. Noi Moderati ci sarà e siamo sicuri che avrà un ruolo fondamentale nel centrodestra”.

I nove delegati eletti per la provincia di Reggio Calabria sono: Gaetano Rao, Francesco Celi, Giuseppe Callá, Cetty Scarcella, Luciano Politi, Saverio Anghelone, Antonino Crea, Domenico De Pino e Domenico Lia.

“Questi delegati – prosegue Foti – rappresentano diverse sensibilità e competenze, unendo esperienza e nuove energie. Il loro contributo sarà essenziale per costruire un dialogo proficuo con i cittadini, affrontare le sfide del nostro territorio e implementare le politiche del centrodestra che mettono al centro le persone e lo sviluppo. L’obiettivo è rendere Noi Moderati sempre più presente, dimostrando che la buona politica si fa con la partecipazione attiva e l’ascolto dei cittadini sul territorio”. Proseguirà nei prossimi giorni il radicamento sul territorio, in attesa delle prossime tornate elettorali. I recenti risultati di Lamezia Terme fanno capire come anche a Reggio Calabria il partito di Maurizio Lupi può recitare un ruolo di primo piano.