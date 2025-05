Noi Moderati designa nuovi Delegati cittadini per irrobustire ulteriormente il partito sul territorio

Il partito Noi Moderati prosegue la sua fase di crescita e consolidamento nell’intera provincia di Reggio Calabria con la nomina di nuovi delegati cittadini.

Queste designazioni, che seguono quelle annunciate nei giorni scorsi, mirano a irrobustire ulteriormente la struttura politica del partito sul territorio.

In particolare il partito guidato da Maurizio Lupi è lieto di accogliere i nuovi delegati: Domenico Depino è il nuovo delegato cittadino per Gioiosa Ionica; Angelo Morabito assume la carica di delegato cittadino per Ferruzzano; Pasquale Morabito è stato nominato delegato cittadino per Bianco; Alessandro Stilo guiderà il partito come delegato cittadino per Galatro; Carmelo Milano è il nuovo delegato cittadino per Caraffa del Bianco.

Queste nomine rappresentano un ulteriore passo avanti nella strategia di radicamento di Noi Moderati a livello locale, testimoniando l’impegno del partito nel costruire una presenza solida e capillare in tutta la provincia. I nuovi delegati, figure di riferimento nei rispettivi contesti cittadini, avranno il compito di promuovere i valori e le proposte di Noi Moderati, dialogare con i cittadini e contribuire attivamente alla crescita del partito.